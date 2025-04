Botschaft aus NÖ: „Lassen Ukraine nicht im Stich“

Tiefe Einblicke in das Kriegsland Ukraine

Aber nicht nur Geschäfte wurden geplant, sondern auch Einblicke in das vom Krieg gebeutelte Land gewährt. Am Militärflughafens Hostomel nahe Kiew sind noch immer die Spuren des russischen Angriffs vom 24. März 2022 zu sehen. Der Angriff scheiterte zwar, trotzdem entstanden enorme Schäden an der Infrastruktur, vor allem am Hangar und der darin befindlichen Flugzeuge. Die Antonow An-225 „Mrija“, das seinerzeit größte Frachtflugzeug der Welt, wurde dabei fast vollständig zerstört.