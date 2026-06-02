NEOS fordern „Mission Deutsch“ für Grazer Schulen

POLITISCHE WERBUNG

auf Veranlassung der NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum Landesgruppe Steiermark. Weitere Informationen („Transparentbekanntmachung‘‘) finden Sie hier.

In Graz spricht die Hälfte der Volksschulkinder zu Hause kein Deutsch und viele haben Leseschwächen. Die NEOS schlagen nun mit einer „Mission Deutsch“ ein Maßnahmenpaket vor. Gefordert werden unter anderem verpflichtende Sommerkurse und mehr Unterstützung für die Schulen.