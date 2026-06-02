NEOS fordern „Mission Deutsch“ für Grazer Schulen

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auf Veranlassung der NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum Landesgruppe Steiermark. Weitere Informationen („Transparentbekanntmachung‘‘) finden Sie hier.
In Graz spricht die Hälfte der Volksschulkinder zu Hause kein Deutsch und viele haben Leseschwächen. Die NEOS schlagen nun mit einer „Mission Deutsch“ ein Maßnahmenpaket vor. Gefordert werden unter anderem verpflichtende Sommerkurse und mehr Unterstützung für die Schulen.
Die sprachliche Situation an den Volksschulen in Graz gibt Anlass zur Sorge. Aktuelle Daten zeigen, dass bei 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler zu Hause nicht Deutsch als Hauptsprache gesprochen wird. Diese sprachliche Vielfalt stellt das Bildungssystem vor große Herausforderungen. Zusätzlich verdeutlicht eine weitere Erhebung die Problematik: Jedes dritte Kind verlässt die Volksschule ohne ausreichende Lesekompetenz. Diese grundlegende Fähigkeit ist jedoch die Basis für den gesamten weiteren Bildungsweg und den späteren Erfolg im Berufsleben.
NEOS schlagen „Mission Deutsch“ vor
Als Reaktion auf diese Entwicklung fordern die NEOS mit ihrem Grazer Spitzenkandidaten Philipp Pointner ein umfassendes Maßnahmenpaket. Unter dem Namen „Mission Deutsch“ soll die Sprachförderung in der steirischen Landeshauptstadt neu aufgestellt werden. Ein Kernpunkt des Konzepts sind verpflichtende Sommerkurse in deutscher Sprache für jene Kinder, bei denen ein entsprechender Bedarf festgestellt wird. Damit sollen die langen Sommerferien genutzt werden, um gezielt sprachliche Defizite aufzuholen und die Kinder besser auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.
Fokus auf frühe Förderung und mehr Personal
Der Vorschlag der NEOS beschränkt sich aber nicht nur auf die Ferienzeit. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der „Mission Deutsch“ ist der Ausbau der frühen Sprachförderung, die bereits im Kindergartenalter ansetzen soll, um frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Schullaufbahn zu stellen. Zudem wird die Bereitstellung von ausreichend Stützpersonal für die Schulen als unerlässlich angesehen. Damit sollen die Lehrkräfte entlastet und eine individuellere Betreuung der Kinder ermöglicht werden.