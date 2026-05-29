Meisterkampf und Verbalduell: Topspiele im Fokus

WSG Tirol Juniors – SC Kundl (Sonntag, 10.30 Uhr, Gernot Langes Stadion).

Für die Juniors der WSG ist die Saison nach der starken Leistung im Cupfinale noch nicht vorbei. Am Sonntagvormittag empfängt der Wattener Tabellenführer der Regionalliga Tirol den Tabellenfünften aus Kundl. „Wir wollen die letzten vier Spiele nutzen und am Ende die Meisterschale nach oben stemmen“, richtet WSG-Juniors-Trainer Manuel Ludwiger den Fokus bereits auf das Liga-Finish.

Für die Kundler geht es darum, „Best of the Rest“ zu werden. Nachdem die drei Aufstiegsplätze an die WSG Juniors, St. Johann und Fügen bereits vergeben sind, wird der Kampf um die Plätze vier bis sieben umso spannender. „Für die Wattener war es sicher speziell, am Montag noch vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Aber jetzt ist wieder Liga-Alltag und für sie der Meisterkampf angesagt und nach Möglichkeit wollen wir ihnen da dazwischenfunken“, zeigt sich Kundl-Trainer Stefan Oberhuber vorsichtig optimistisch.