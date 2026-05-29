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TIROLER FUSSBALLSZENE

Meisterkampf und Verbalduell: Topspiele im Fokus

Sport
29.05.2026 07:00
Vomp will für Uderns schützenhilfe im Meisterkampf leisten.
Vomp will für Uderns schützenhilfe im Meisterkampf leisten.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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WSG Tirol Juniors – SC Kundl (Sonntag, 10.30 Uhr, Gernot Langes Stadion).
Für die Juniors der WSG ist die Saison nach der starken Leistung im Cupfinale noch nicht vorbei. Am Sonntagvormittag empfängt der Wattener Tabellenführer der Regionalliga Tirol den Tabellenfünften aus Kundl. „Wir wollen die letzten vier Spiele nutzen und am Ende die Meisterschale nach oben stemmen“, richtet WSG-Juniors-Trainer Manuel Ludwiger den Fokus bereits auf das Liga-Finish.
Für die Kundler geht es darum, „Best of the Rest“ zu werden. Nachdem die drei Aufstiegsplätze an die WSG Juniors, St. Johann und Fügen bereits vergeben sind, wird der Kampf um die Plätze vier bis sieben umso spannender. „Für die Wattener war es sicher speziell, am Montag noch vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Aber jetzt ist wieder Liga-Alltag und für sie der Meisterkampf angesagt und nach Möglichkeit wollen wir ihnen da dazwischenfunken“, zeigt sich Kundl-Trainer Stefan Oberhuber vorsichtig optimistisch.

FC Seefelder Plateau – FC Wipptal (Samstag, 17.00 Uhr, Sportplatz Seefeld).
In der Gebietsliga West kommt es im Spiel zwischen Seefelder Plateau und dem FC Wipptal zum Duell um die Topplätze. „Vor der Saison war der Aufstieg das Ziel – also ein Platz unter den ersten zehn. Jetzt ist ein Top-3-Platz unser Ziel. Mit Rang fünf und vier Punkten Rückstand ist das noch möglich“, formulierte Seefelds Trainer Patrick Klotz die Ziele klar.
Für die Wipptaler läuft es im Frühjahr sportlich richtig gut. In neun Spielen stehen sieben Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche. Überraschend kam Anfang Mai der Rücktritt von Langzeittrainer Josef Mader. Bis zum Saisonende übernimmt der erst 25-jährige Daniel Spinn das Traineramt.
Dieses Spiel wurde auf Fan.at zum Spiel der Runde gewählt.

FC Vomp – FC Aschau (Samstag, 15.00 Uhr, Sportplatz Seefeld).
Ebenfalls am Samstag steigt in der Bezirksliga Ost ein weiteres Topspiel. Der Tabellendritte aus Vomp empfängt Spitzenreiter Aschau.
„Für uns wird es sich im Kampf um den Meistertitel wohl nicht mehr ausgehen, aber wir wollen es für Uderns (Platz zwei) spannend machen“, sagte Vomp-Trainer Rudolf Stadler. Die Stimmung vor der Partie ist bestens: „Wie wir alle wissen, liegen 95 Prozent beim Trainer – und wir haben den besseren“, lachte Stadler mit einem Augenzwinkern in Richtung Aschau.„Vomp ist aufgrund der Form und unserer Personalprobleme der Favorit, aber wir wollen alles geben und Rudi Stadler eins auswischen“, grinste Aschau-Trainer Friedrich Fankhauser.

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