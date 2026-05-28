LIVE: Drama for Sinner! Top favorite on the brink of elimination

Drama surrounding tennis star Jannik Sinner. The top favorite was forced to bow out of the French Open in the second round! He had already taken a 2-0 lead in sets against Argentine Juan Manuel Cerundolo. He seemed to be making short work of the third set as well—but then the South Tyrolean began struggling with physical issues. The world No. 1 fought his way back onto the court, but was no longer able to keep up. Cerundolo took the remaining three sets, and the tournament’s top favorite was eliminated completely out of the blue!