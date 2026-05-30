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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin kostet den Mai aus

Niederösterreich
30.05.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie wir jetzt im Frühsommer die Natur so richtig genießen! „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Wir sind mitten in der köstlichen Jahreszeit, in der uns auch der kleinste Garten viel bietet. Man muss nur hinausgehen und plötzlich entdeckt man Wildkräuter und Pflanzen, die nach Sommer und Abenteuer und für die meisten von uns nach Kindheit schmecken.

Wir fangen den Frühsommer ein! Unsere liebsten Ideen sind: Löwenzahnhonig, Fichtenwipferlsaft, Schnittlauchsalz, Kräuterbutter aus der Wiese, Holunderblütensirup und Fliederzucker. Die Kinder haben schon von klein auf begeistert dabei geholfen, wilde Blüten und Kräuter zu sammeln. Ich finde es schön, dass Kinder dadurch lernen, wo Geschmack eigentlich herkommt. Im Alltag wird oft das schnelle „grab & go“ im Supermarkt das Einzige, was sie kennen.

Dabei ist es hierzulande einfach, echten Geschmack auf den Teller zu zaubern. Es duftet nach Wiesen, Blüten und Kräutern. Die Kinder lernen, dass ein einfacher Sirup nach Sommertagen riechen kann. Und dass man aus scheinbar gewöhnlichen Dingen etwas Besonderes machen darf. Bei uns in Niederösterreich wachsen viele dieser Schätze fast direkt vor unserer Haustür. Holunderbüsche stehen am Wegesrand. Die Wiesen sind voller Wildkräuter. Manchmal ragen Ranken von wilden Himbeeren aus dem Gebüsch oder die Nachbarin schenkt uns einen Zweig vom Fliederbusch. Auf der Suche nach wilden natürlichen Köstlichkeiten bekommt der Spaziergang eine andere Qualität und wir sind aufmerksam bei der Natur.

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