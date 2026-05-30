Die kleine Botin kostet den Mai aus

Dabei ist es hierzulande einfach, echten Geschmack auf den Teller zu zaubern. Es duftet nach Wiesen, Blüten und Kräutern. Die Kinder lernen, dass ein einfacher Sirup nach Sommertagen riechen kann. Und dass man aus scheinbar gewöhnlichen Dingen etwas Besonderes machen darf. Bei uns in Niederösterreich wachsen viele dieser Schätze fast direkt vor unserer Haustür. Holunderbüsche stehen am Wegesrand. Die Wiesen sind voller Wildkräuter. Manchmal ragen Ranken von wilden Himbeeren aus dem Gebüsch oder die Nachbarin schenkt uns einen Zweig vom Fliederbusch. Auf der Suche nach wilden natürlichen Köstlichkeiten bekommt der Spaziergang eine andere Qualität und wir sind aufmerksam bei der Natur.