Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

With his second European Cup title

Historic! Now Glasner is on par with Happel

Nachrichten
27.05.2026 22:58
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

He’s actually done it: Oliver Glasner has won the Conference League with Crystal Palace, tying Ernst Happel for European Cup success as a coach!

0 Kommentare

The Viennese coach, who passed away in 1992, won two European Cup titles (1970 European Cup with Feyenoord, 1983 European Cup with HSV); Glasner previously had the 2022 Europa League victory with Eintracht Frankfurt to his credit

Ernst Happel
Ernst Happel(Bild: GEPA pictures)

Thanks to today’s final triumph over Rayo Vallecano, Glasner can now also call himself a two-time European Cup-winning coach.

In addition, Bela Guttmann, a native of Hungary who became a naturalized citizen in 1956, triumphed in the European Cup with Benfica in 1961 and 1962.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/CRISTINA QUICLER)

Austrian coaches with European Cup final victories:

  • 1961 European Cup: Bela Guttmann (HUN/AUT) with Benfica Lisbon – 3-2 against FC Barcelona in Bern
  • 1962 European Cup: Bela Guttmann (HUN/AUT) with Benfica Lisbon – 5–3 against Real Madrid in Amsterdam
  • 1970 European Cup: Ernst Happel with Feyenoord Rotterdam – 2–1 (a.e.t.) against Celtic Glasgow in Milan
  • 1983 European Cup: Ernst Happel with Hamburger SV – 1–0 against Juventus Turin in Athens
  • 2022 Europa League: Oliver Glasner with Eintracht Frankfurt – 5–4 on penalties against Glasgow Rangers in Seville

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
27.05.2026 22:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf