With his second European Cup title
Historic! Now Glasner is on par with Happel
He’s actually done it: Oliver Glasner has won the Conference League with Crystal Palace, tying Ernst Happel for European Cup success as a coach!
The Viennese coach, who passed away in 1992, won two European Cup titles (1970 European Cup with Feyenoord, 1983 European Cup with HSV); Glasner previously had the 2022 Europa League victory with Eintracht Frankfurt to his credit
Thanks to today’s final triumph over Rayo Vallecano, Glasner can now also call himself a two-time European Cup-winning coach.
In addition, Bela Guttmann, a native of Hungary who became a naturalized citizen in 1956, triumphed in the European Cup with Benfica in 1961 and 1962.
Austrian coaches with European Cup final victories:
- 1961 European Cup: Bela Guttmann (HUN/AUT) with Benfica Lisbon – 3-2 against FC Barcelona in Bern
- 1962 European Cup: Bela Guttmann (HUN/AUT) with Benfica Lisbon – 5–3 against Real Madrid in Amsterdam
- 1970 European Cup: Ernst Happel with Feyenoord Rotterdam – 2–1 (a.e.t.) against Celtic Glasgow in Milan
- 1983 European Cup: Ernst Happel with Hamburger SV – 1–0 against Juventus Turin in Athens
- 2022 Europa League: Oliver Glasner with Eintracht Frankfurt – 5–4 on penalties against Glasgow Rangers in Seville
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