Schweres Unwetter zog über die Südoststeiermark

Durch den heftigen Wind und starken Regen wurden zahlreiche Bäume in der Umgebung entwurzelt und stürzten auf Straßen, wodurch diese versperrt wurden. Hinzu kamen mehrere abgedeckte Dächer. Die Feuerwehren konnten betroffene Dächer provisorisch wieder mit Planen abdecken, um so das Eindringen von Wasser zu verhindern.