Schweres Unwetter zog über die Südoststeiermark

Am Mittwochnachmittag zog ein heftiges Unwetter über die Südoststeiermark, das Dächer abdeckte und Bäume entwurzelte. Rund 75 Feuerwehrleute von neun Feuerwehren waren im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Am Mittwochnachmittag zog ein starkes Unwetter über den Bezirk Südoststeiermark. Besonders davon betroffen waren die Gemeinden Straden, Marktl, Hof bei Straden, Hürth und Ober- und Unterpurkla. Rund 75 Kräfte von neun Feuerwehren waren im Einsatz, um entstandene Schäden zu beseitigen.
Durch den heftigen Wind und starken Regen wurden zahlreiche Bäume in der Umgebung entwurzelt und stürzten auf Straßen, wodurch diese versperrt wurden. Hinzu kamen mehrere abgedeckte Dächer. Die Feuerwehren konnten betroffene Dächer provisorisch wieder mit Planen abdecken, um so das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Die Zusammenarbeit der neun beteiligten Feuerwehren und die schnelle Reaktion der insgesamt 75 Einsatzkräfte trugen dazu bei, die Folgen des Unwetters weitestgehend zu begrenzen und die Sicherheit im Raum Straden zügig wiederherzustellen. Insgesamt verlief der Einsatz trotz der erheblichen Schäden erfolgreich und ohne Verletzte.
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