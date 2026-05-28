Offensive: 500 Stunden Kultur im ORF zu sehen

Den Auftakt macht schon morgen, am 29. Mai, das Konzert des Starpianisten Rudolf Buchbinder zur Eröffnung seines Saals in Grafenegg. Weitere Highlights sind etwa das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn, das Jubiläums-Open-Air zu 60 Jahre Bruckner Orchester Linz vom Traunsee oder „Tosca“ von der Oper im Steinbruch im burgenländischen St. Margarethen. Wer es vielleicht weniger klassisch mag, wird mit der Übertragung des Wiener Donauinselfestes oder dem Woodstock der Blasmusik im oberösterreichischen Ort im Innkreis erfreut.