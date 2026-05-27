Gemeinsam fit werden für den Innsbruckathlon

Profis bereiten vor

Bis zum Startschuss in sechs Wochen gibt es heuer erstmals ein gemeinsames kostenloses Vorbereitungstraining: jeden Dienstag um 18 Uhr bei der New-Orleans-Brücke (Nordseite). Die Einheiten werden von professionellen Trainern geleitet und richten sich an alle Fitnesslevels. Im Fokus stehen Lauftraining und Functional Fitness, damit die Teilnehmenden optimal vorbereitet sind. Denn gerade Hindernisse wie das „Merkur Monkeyland“ oder „Stairway to Heaven“ verlangen Kraft, Ausdauer und Griffstärke.