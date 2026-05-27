Gemeinsam fit werden für den Innsbruckathlon

Am 4. Juli kehrt das spektakuläre Hindernisrennen nach Innsbruck zurück. Im Vorhinein können sich alle Motivierten bereits ideal auf den Lauf und seine besonderen Herausforderungen vorbereiten: mit einem kostenlosen Spezialangebot.
Als dritter Tourstopp der „beat the city“-Serie verwandelt sich die Stadt beim Merkur Innsbruckathlon in eine spektakuläre Hindernisstrecke mit urbanem Abenteuer-Feeling. Die Teilnehmenden erwartet eine fünf oder zehn Kilometer lange Strecke mit 16 oder 24 Hindernissen.
Profis bereiten vor
Bis zum Startschuss in sechs Wochen gibt es heuer erstmals ein gemeinsames kostenloses Vorbereitungstraining: jeden Dienstag um 18 Uhr bei der New-Orleans-Brücke (Nordseite). Die Einheiten werden von professionellen Trainern geleitet und richten sich an alle Fitnesslevels. Im Fokus stehen Lauftraining und Functional Fitness, damit die Teilnehmenden optimal vorbereitet sind. Denn gerade Hindernisse wie das „Merkur Monkeyland“ oder „Stairway to Heaven“ verlangen Kraft, Ausdauer und Griffstärke.
Das Angebot ist kostenlos, um unverbindliche Anmeldung wird gebeten.
Wer beim Innsbruckathlon dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden. Besonders attraktiv: Teams profitieren bereits ab vier Personen von 25 Prozent Rabatt!
Infos und Anmeldung online unter www.beatthecity.at
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