Das Eröffnungskonzert beim Aufsteirern wird bunt

Noch dauert es ein bisschen, bis das Aufsteirern heuer sein 25-Jahre-Jubiläum feiert. Doch mit der „Krone“ sind Sie bei diesem Festival immer vorne dabei – und so können wir heute bereits die Musiker des großen Eröffnungskonzerts im Congress Graz präsentieren.
Zum Auftakt des heurigen 25-Jahr-Jubiläums von Aufsteirern findet am 16. September im Congress Graz ein besonderes Eröffnungskonzert statt. Künstlerinnen und Künstler sowie langjährige Wegbegleiter des Festivals gestalten einen Konzertabend, der die musikalische Vielfalt von 25 Jahren Aufsteirern widerspiegelt.
Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Musizieren unterschiedlichster Klangwelten: Von alpenländischer Volksmusik über Jazz und Pop bis hin zu den unverwechselbaren Oberkrainer-Sounds entsteht ein musikalischer Spannungsbogen, der Tradition und Moderne verbindet. Mit dabei sind Global Kryner, Thomas Gansch, die steirische Jazzsängerin Simone Kopmajer sowie die Härtel Quintett.
Immer wieder treffen die Künstler an diesem Abend in neuen Konstellationen aufeinander und schaffen so besondere musikalische Momente voller Spielfreude und Überraschungen. Das eigens kuratierte Konzertprogramm verbindet unterschiedlichste musikalische Einflüsse zu einem abwechslungsreichen Gesamterlebnis und steht damit sinnbildlich für die Offenheit, Vielfalt und musikalische Entwicklung des Festivals in den vergangenen 25 Jahren.
Tickets für das Eröffnungskonzert gibt es ab sofort bei Öticket – Mitte Juni werden dann weitere Pläne für das heurige Aufsteirern präsentiert.
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