Haus der Digitalisierung lockt mit Gratis-Führung

Die Ausstellung an sich ist ein digitales Highlight – zahlreiche Workshops und Ausstellungen bringen Lösungen für alle Fragen zur digitalen Transformation und nehmen vor allem die Scheu vor den Herausforderungen der modernen Medien. Interaktive Erlebnisstationen machen Binärcodes, 3-D-Hologramme & „Co.“ anschaulich. Ergänzt wird die Ausstellung außerdem noch durch visionäre Projektbeispiele aus Niederösterreich und Österreich, die auf großflächigen LED-Screens präsentiert werden.