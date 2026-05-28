Haus der Digitalisierung lockt mit Gratis-Führung

Das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau ist immer einen Ausflug wert – besonders am Samstag, den 30. Mai, beim „Krone“-Tag!
Seit der Eröffnung im Jahr 2022 ist das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau DIE Adresse, um in die Welt der Digitalisierung einzutauchen. Themen der Zukunft werden perfekt aufbereitet. Die Ausstellung „Ist digital die Lösung?“ mit ihren Erlebnisstationen zeigt, wo die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung liegen.
Und für die Besitzer der „Krone-BonusCard“ gibt es morgen ein spezielles „Zuckerl“: eine Gratis-Führung ermöglicht tolle Einblicke in die Welt der neuen Medien.
Informationen dazu gibt es im Internet unter kronevorteilswelt.at/bonuscard
Bitte melden Sie sich unbedingt vorher an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Die Ausstellung an sich ist ein digitales Highlight – zahlreiche Workshops und Ausstellungen bringen Lösungen für alle Fragen zur digitalen Transformation und nehmen vor allem die Scheu vor den Herausforderungen der modernen Medien. Interaktive Erlebnisstationen machen Binärcodes, 3-D-Hologramme & „Co.“ anschaulich. Ergänzt wird die Ausstellung außerdem noch durch visionäre Projektbeispiele aus Niederösterreich und Österreich, die auf großflächigen LED-Screens präsentiert werden.
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 Uhr bis 17 Uhr
Alle weiteren Infos, wie zum Beispiel die Termine zu den Führungen, finden Sie online unter www.virtuelleshaus.at
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