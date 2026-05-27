Mariam Hage: „Das Thema Geburt betrifft uns alle“

„Push“ zeigt auch sehr gut den immensen Stressfaktor, dem die Hebammen ausgesetzt sind. Man hat mit Menschen zu tun, die man selbst nicht kennt, die gestresst sind und Angst haben. Dann hat man es oft mit Unverständnis und toxischen Männerprofilen zu tun – doch auch die sind meist nur verunsichert. Eure Set-Hebamme Christiane muss da unzählige Geschichten auf Lager haben …

Je mehr du dich um andere Menschen kümmerst, umso mehr stärkst du dich selbst. Vor ein paar Jahren kam ein tolles Buch heraus, in dem es darum geht, dass Mutterinstinkt nichts Angeborenes, sondern etwas Kulturelles ist. Wir haben die Fähigkeit, uns um Dinge und Lebewesen zu kümmern, bis wir uns wie Mütter vorkommen. Ich glaube, dass der Hebammenberuf dieses Gefühl stärkt. Du musst eine ungeheure Stärke entwickeln, aber auch Ruhe haben und anderen Raum geben und das eigene Ego wegschieben. Die Männer in der Serie müssen auch lernen, dass sie plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern der Frau den Raum geben müssen, den sie braucht. Deshalb ist man nicht weniger wert, sondern man gewinnt eigentlich dazu. Die Männer fühlen sich bei Geburten hilflos an und haben eigene Herausforderungen, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Wir müssen alle miteinander was zum Thema beitragen.