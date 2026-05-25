Haus evakuiert: Auto ging in Garage in Flammen auf

Ein Bewohner des Mehrparteienhauses bemerkte am Sonntag gegen 17 Uhr Rauch, der aus der Motorhaube eines geparkten Autos kam. Während die verständigte Besitzerin des Pkw die Feuerwehr rief, versuchte der Mann mit einem Handfeuerlöscher die mittlerweile aus dem Motorraum schlagenden Flammen zu bekämpfen, doch vergebens. Erst die Feuerwehr, die unter schwerem Atemschutz anrückte, konnte den Brand löschen.