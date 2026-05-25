Haus evakuiert: Auto ging in Garage in Flammen auf

Brandalarm in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Alpbach (Tiroler Bezirk Kufstein): Flammen schlugen am Sonntagnachmittag aus der Motorhaube eines Autos. Das Gebäude musste zwischenzeitlich geräumt werden.
Ein Bewohner des Mehrparteienhauses bemerkte am Sonntag gegen 17 Uhr Rauch, der aus der Motorhaube eines geparkten Autos kam. Während die verständigte Besitzerin des Pkw die Feuerwehr rief, versuchte der Mann mit einem Handfeuerlöscher die mittlerweile aus dem Motorraum schlagenden Flammen zu bekämpfen, doch vergebens. Erst die Feuerwehr, die unter schwerem Atemschutz anrückte, konnte den Brand löschen.
Gebäude evakuiert
Vier Personen, die sich im Haus aufhielten, mussten vorübergehend ins Freie gebracht werden. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnten sie allerdings wieder zurückkehren. Verletzt wurde niemand.
Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die Hitzeentwicklung schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann jedoch noch nicht beziffert werden. Auch die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar.
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