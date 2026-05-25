„Der Alpenkönig“ lockt heuer nach Gutenstein

Kulturgenuss vom Feinsten: Bei den Raimundspielen in Niederösterreich wird im Sommer ein „romantisch-komisches Original-Zauberspiel“ aufgeführt.
Die Vorbereitungen laufen: Bei den Raimundspielen in Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt, wird heuer ein romantisch-komisches Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund auf die Bühne gebracht. In „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ reflektiert der Dramatiker auf beeindruckende und doch humorvolle Weise Themen, die auch fast zweihundert Jahre nach der Uraufführung noch aktuell sind.
Besetzt ist das Stück unter Intendanz von Norbert Gollinger mit Andreas Patton, Elisa Seydel, Sophie Aujesky, Rudi Roubinek, Carmen Kischner, Matthias Rauth, Theresa Linder-Lustig, Benita Martins und Greta Bures. Regie führt Lea Daten, für das Bühnenbild zeichnet Simina Nicolaescu verantwortlich.
Premiere ist am 17. Juli, gespielt wird bis 9. August.
Informationen unter: www.raimundspiele.at
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