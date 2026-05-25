„Der Alpenkönig“ lockt heuer nach Gutenstein

Die Vorbereitungen laufen: Bei den Raimundspielen in Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt, wird heuer ein romantisch-komisches Original-Zauberspiel von Ferdinand Raimund auf die Bühne gebracht. In „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ reflektiert der Dramatiker auf beeindruckende und doch humorvolle Weise Themen, die auch fast zweihundert Jahre nach der Uraufführung noch aktuell sind.