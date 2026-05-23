Beine von Arbeiter unter Maschine eingeklemmt

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte bei Arbeiten eine Kette aus einer Führungsschiene gedrückt worden sein, woraufhin eine Maschine zu Boden stürzte und auf den Mann fiel. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er mit beiden Beinen unter der Maschine eingeklemmt. Die Besatzungen von zwei Feuerwehren errichteten einen Seilzug, um die abgestürzte Maschine zu sichern und anzuheben, unterdessen wurde der Schwerverletzte von der Notärztin des Rettungshubschraubers versorgt.