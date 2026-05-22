At the age of 40
German icon Podolski ends his career!
Von krone Sport
Lukas Podolski, a member of Germany’s 2014 World Cup-winning team, will end his career as a professional soccer player this summer with the top Polish club Gornik Zabrze!
The 40-year-old, who was born in Poland, made his professional debut with 1. FC Köln in 2003 and quickly became a cult figure there.
Podolski’s many goals, as well as his cheeky and self-assured demeanor, played a big part in that.
Double with FC Bayern in 2008
He then moved on to Munich, winning the double with FC Bayern in 2008.
Other clubs he played for included Arsenal, Inter Milan, and Galatasaray.
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