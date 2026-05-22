Crisis response teams on site
Fire at a nursing home: 34 seniors injured
For reasons that are still unclear, a tragic accident occurred at a nursing home in Lind ob Velden, Carinthia. A fire broke out in one of the rooms, injuring several residents. Over 100 residents had to be evacuated to safety.
On Friday afternoon, fire departments from Velden and the surrounding area were called to a particularly delicate operation. A fire had broken out in a room at a nursing home for unknown reasons. Over 100 residents of the care facility had to be evacuated to safety by emergency responders.
While an initial update from the Red Cross mentioned “four people with minor injuries and one seriously injured person,” the number had to be revised significantly upward shortly thereafter. “Currently, 34 people are injured. Additional Red Cross units are being called in right now,” the organization reports. “The seriously injured person was flown to LKH Villach by rescue helicopter,” explains Melanie Reiter, press spokesperson for the Carinthian Red Cross.
A situation like this is extremely stressful, especially for older people, some of whom suffer from dementia.
Melanie Reiter, Rotes Kreuz Kärnten
“Twenty crisis intervention staff members are now on site.” Such stressful situations place a particular strain on seniors in need of care. “The top priority is the safe care and support of all those affected,” says the Red Cross. That is why the Christophorus 11 rescue helicopter was also dispatched.
To provide the best possible care for those affected, helpers also arrived from other districts: “From Spittal, Klagenfurt, and Feldkirchen,” explains Reiter. “The crisis teams on site are primarily focused on calming the residents.”
This article is being updated continuously.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.