Frauengesundheit: Ich kümmere mich. Auch um mich.

Frauen achten oft auf alle anderen – und stellen die eigene Gesundheit hinten an. Mehr als 130 steirische Apotheken setzen nun mit der Aktion „Ich kümmere mich. Auch um mich.“ ein starkes Zeichen für Frauengesundheit, Vorsorge und regelmäßige Gesundheitschecks.
Viele Frauen funktionieren Tag für Tag – und merken oft erst spät, dass der eigene Körper Aufmerksamkeit braucht. Dabei ist die eigene Gesundheit die Grundlage, auf der Frauen ihr Berufs- und Familienleben aufbauen können.
Im Rahmen der Aktion „Ich kümmere mich. Auch um mich.“ machen Apotheker:innen darauf aufmerksam, wie wichtig Vorsorge und regelmäßige Kontrollen für Frauen sind und stellen das Thema Frauengesundheit in den Mittelpunkt.
Wichtige Kontrollen und Werte
Die Apotheken bieten im Rahmen der Aktion Informationen zu zentralen Gesundheitswerten. Im Mittelpunkt stehen Messungen von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin. Diese Werte sind entscheidend, da Abweichungen oft lange symptomlos bleiben, aber das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes erhöhen können.
Beratung ohne Hürde
Das Beratungsangebot deckt weitere für Frauen relevante Themen ab. Dazu zählen Eisenmangel, hormonelle Veränderungen und die richtige Ernährung. Insbesondere in Lebensabschnitten wie Schwangerschaft, Wechseljahren oder im Alter verändert sich der Körper. Eine frühzeitige Anpassung kann die Lebensqualität erhalten.
Fokus auf einen gesunden Lebensstil
Ein Schwerpunkt der Initiative ist die Prävention. Ein gesunder Lebensstil ist die beste Vorsorge gegen viele Krankheiten. Die Fachleute in den Apotheken geben praktische Tipps für den Alltag, die Bewegung, Ernährung und bewusste Erholungsphasen umfassen, um die Gesundheit aktiv zu fördern und zu erhalten.
Die Aktion bietet einen unkomplizierten Zugang zu Gesundheitsinformationen. Sie soll Frauen ermutigen, Verantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen. So entsteht die beste Grundlage für Gesundheit, Energie und Lebensfreude in jedem Alter.
Hier finden Sie alle Informationen zur Aktion.