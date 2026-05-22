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TIPP DER WOCHE

Kasperltheater für den guten Zweck im Bärenwald

Niederösterreich
22.05.2026 15:30
Kasperl und Fridolin für „Mici in Not“
Kasperl und Fridolin für „Mici in Not“(Bild: Kasperltheater Blumenschein zVg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im Bärenwald in Arbesbach ist morgen Samstag der Kasperl mit seinem Freund Fridolin zu Besuch. Ein tolles Abenteuer – nicht nur für kleine Fans des Kasperltheaters...

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Morgen am Pfingst-Samstag, den 23. Mai, finden die liebevoll gestalteteten Kasperltheatervorführungen „Kasperl rettet die Bärin Mici“ statt. Beginn ist um 11 Uhr und um 14 Uhr, Dauer der Vorstellungen jeweils 45 Minuten.

In dem gemeinsamen Abenteuer rund um Kasperl und seinen Freund Fridolin geht es darum, dass beide in ein besonderes Gasthaus zum Essen gehen, wo auch eine Braunbärin zur Schau gestellt wird. Als Kasperl und Fridolin dann aber sehen, wie schlecht es dieser armen Bärin in ihrem kleinen Käfig geht, setzen sie alles daran, um sie zu befreien – und hier beginnt das Abenteuer so richtig...

Kasperltheater für den guten Zweck
Kasperltheater für den guten Zweck(Bild: Kasperltheater Blumenschein zVg)

Das Besondere an diesem Kasperltheater ist, dass die Künstlerinnen und Künstler die Hälfte ihres Honorars dem Bärenwald Arbesbach spenden werden. 

Somit ist die zahlreiche Teilnahme doppelt hilfreich und kommt den bedürftigen Bären zugute. Es gibt auch Kombitickets für den Tageseintritt in den Bärenwald und zum Kasperltheater.

Bärin Mici ist endlich in Arbesbach angekommen
Bärin Mici ist endlich in Arbesbach angekommen(Bild: VIER PFOTEN)

Seit 1998 ist der BÄRENWALD Arbesbach eine Auffangstation der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN für Bären in Not. Eingebettet in die urtümliche Waldviertler Landschaft ermöglicht der BÄRENWALD einerseits eine völlig neue Form der Tierbeobachtung, andererseits erleben die Bären hier ein neues, tiergerechtes Zuhause. Derzeit leben fünf Braunbären auf insgesamt 24.000 Quadratmetern in Arbesbach.

Erich in seinem Element...
Erich in seinem Element...(Bild: VIER PFOTEN)

Im BÄRENWALD können nicht nur die Bären beobachtet werden, im angrenzenden „Bärenmuseum“ gibt es auch alles Wissenswerte und Erstaunliche über diese einzigartigen Tiere zu erfahren. 

Kommen Sie also nach Arbesbach - werden Sie Teil des unterhaltsamen Kasperltheaters und unterstützen Sie mit Kasperl und Fridolin unsere pelzigen Freunde! 

Spiel und Spaß kommen in Arbesbach nicht zu kurz!
Spiel und Spaß kommen in Arbesbach nicht zu kurz!(Bild: Waldviertel Tourismus, Christoph Kerschbaum)

Alle Infos auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at oder events@baerenwald.at

Gerne können Sie sich auch telefonisch unter 02813/7604, direkt im BÄRENWALD Arbesbach, informieren. 

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