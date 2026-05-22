Kasperltheater für den guten Zweck im Bärenwald

In dem gemeinsamen Abenteuer rund um Kasperl und seinen Freund Fridolin geht es darum, dass beide in ein besonderes Gasthaus zum Essen gehen, wo auch eine Braunbärin zur Schau gestellt wird. Als Kasperl und Fridolin dann aber sehen, wie schlecht es dieser armen Bärin in ihrem kleinen Käfig geht, setzen sie alles daran, um sie zu befreien – und hier beginnt das Abenteuer so richtig...