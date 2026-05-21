Habt acht! Militärmusik rockt die Stadthalle Graz

Mehr als 600 Musiker und einige Stars

Dessen erster großer Auftritt steht bevor: Am Donnerstag und Freitag findet das Militärmusikfestival in der Grazer Stadthalle statt. Jedes Jahr ist ein anderes Bundesland Gastgeber, in Klagenfurt kamen 2023 sogar 12.000 Besucher ins Stadion. Mehr als 600 Musiker haben monatelang geprobt. Sechs Militärkapellen werden den Abend mit dem Erzherzog-Johann-Marsch eröffnen, nach Einzelshows gibt es später weitere gemeinsame Auftritte, etwa mit Alle Achtung und Ewald Pfleger und den Schick Sisters. Beim großen Zapfenstreich stoßen dann auch die Gardemusik und der preisgekrönte Trachtenmusikverein Ottendorf dazu.