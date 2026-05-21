Habt acht! Militärmusik rockt die Stadthalle Graz

Nach 18 Jahren findet das Militärmusikfestival wieder in der Steiermark statt – nicht nur mit Marschmusik, sondern mit einer großen Show mit Popstars. Für die steirische Militärmusik ist es zugleich ein Umbruch an der Spitze.
Vor zehn Jahren gelang der Militärmusik das entscheidende Manöver. Zuvor aus Spargründen auf kleine Ensembles reduziert, erhielt 2016 unter dem damaligen Minister Hans Peter Doskozil jedes Bundesland wieder eine vollständige Kapelle. In der Steiermark spielen seitdem 15 Unteroffiziere und 30 bis 35 Grundwehrdiener, die sich für 13 Monate verpflichten, auf.
„Es ist eine große Herausforderung, jedes Jahr im Herbst ein neues Orchester zu formieren. Wenn alles eingespielt ist, rüsten viele wieder ab“, sagt Johann Groß. Der Offizier aus Sinabelkirchen, der 2017 als Trompeter zur Militärmusik gestoßen ist und zuletzt bei der Garde in Wien tätig war, wird künftig die Militärmusik Steiermark leiten. Hannes Lackner, Kapellmeister seit 1995, geht in den Ruhestand. Für seine Nachfolge gab es einen Bewerber: Johann Groß.
Mehr als 600 Musiker und einige Stars
Dessen erster großer Auftritt steht bevor: Am Donnerstag und Freitag findet das Militärmusikfestival in der Grazer Stadthalle statt. Jedes Jahr ist ein anderes Bundesland Gastgeber, in Klagenfurt kamen 2023 sogar 12.000 Besucher ins Stadion. Mehr als 600 Musiker haben monatelang geprobt. Sechs Militärkapellen werden den Abend mit dem Erzherzog-Johann-Marsch eröffnen, nach Einzelshows gibt es später weitere gemeinsame Auftritte, etwa mit Alle Achtung und Ewald Pfleger und den Schick Sisters. Beim großen Zapfenstreich stoßen dann auch die Gardemusik und der preisgekrönte Trachtenmusikverein Ottendorf dazu.
Bei der Programmgestaltung hat Willi Gabalier unterstützt. Der TV-Star ist selbst Milizsoldat, Militärexperte für Kulturgüterschutz und studiert gemeinsam mit mehr als 200 Grazer Schülern einen Tanz ein. „Es sind alles Laien, ganze Klassen haben mitgemacht“, sagt Gabalier. „Tanzen funktioniert ähnlich wie das Bundesheer. Es braucht manchmal strenge Regeln, damit das Gemeinsame funktioniert.“
Musikerinnen werden immer gesucht
Eine Premiere: Erstmals gibt es einen zusätzlichen Freibereich für bis zu 2000 Gäste, welche die Übertragung dort verfolgen können. Der ORF strahlt das Festival Anfang Juni aus. Wenn sich danach Interessierte für die Militärmusik bewerben, hat man ein Ziel erreicht. Vor allem Frauen sind immer herzlich willkommen und können sich laut Groß ganzjährig bewerben. Derzeit gibt es vier Damen bei der Militärmusik Steiermark.
Die Generalprobe am Donnerstag und das Konzert am Freitag (Beginn: jeweils 19 Uhr) sind ausverkauft, Karten für den Freibereich am Freitag sind noch bei Ö-Ticket erhältlich.
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