Im Oberhaus gibt es nur ein „Stück Steiermark“

Allerdings: Wieviele Bundesliga-Spiele sich bei Ofner wirklich ausgehen, ist schwer abschätzbar – und Misolic laboriert ja zudem an einer Fußverletzung. „Ich hoffe Anfang Juni auf ihn“, so STC-Manager Valentin Snobe, der selbst Steirer ist und seiner Truppe neue Trikots von „SanSirro“ mit Sitz in Lebring designt hat. So ist zumindest etwas „Steiermark“ in der obersten Bundesliga vertreten, denn nach dem Rückzug von Serienmeister Irdning bei den Herren und den Grazer Parkclub-Damen geht die höchste Bundesliga ohne Steirer-Klub über die Bühne.