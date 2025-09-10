Die Mindestsicherung soll kein Lebensstil sein

Betonung: „Kein Kahlschlag“

Zentral ist das Bemühen der schwarz-roten Koalition, sich nicht den Mantel des sozialen Kahlschlags umhängen zu lassen. „Es geht um Treffsicherheit und Anreize für Beschäftigung. Aber die Mindestsicherung soll keine Hilfe auf Dauer sein“, sprach sich LH Anton Mattle (ÖVP) gegen einen derartigen Lebensstil aus. Es müsse einen spürbaren Unterschied zu einem „echten“ Einkommen geben. Gleichzeitig werde niemand zurückgelassen: „In Tirol bekommt jeder Hilfe, der sie benötigt.“