Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirol stellt Weichen

Die Mindestsicherung soll kein Lebensstil sein

Tirol
10.09.2025 17:00
Bemühen um Harmonie bei der Herbstklausur – die Landesräte René Zumtobel, Astrid Mair und ...
Bemühen um Harmonie bei der Herbstklausur – die Landesräte René Zumtobel, Astrid Mair und Cornelia Hagele, LHStv. Josef Geisler, LH Anton Mattle, LHStv. Philip Wohlge- muth sowie die Landesräte Eva Pawlata und Mario Gerber (v. li.).(Bild: Land Tirol/Sedlak)

Die Tiroler Landesregierung leitete bei ihrer Herbstklausur in Westendorf etliche Änderungen bei der Mindestsicheurng ein. Stoßrichtung: Armen weiter helfen, aber Treffsicherheit erhöhen. Auf alle Trickser warten schärfere Sanktionen. Zurück in Job ist das wichtigste Ziel.

0 Kommentare

Das Land dreht bei der künftigen Mindestsicherung an vielen Schrauben und es galt viele Details zu erklären – und so dauerte der Pressetermin im Westendorfer Hotel „Schermer“ eher ungewöhnliche 73 Minuten.

Betonung: „Kein Kahlschlag“
Zentral ist das Bemühen der schwarz-roten Koalition, sich nicht den Mantel des sozialen Kahlschlags umhängen zu lassen. „Es geht um Treffsicherheit und Anreize für Beschäftigung. Aber die Mindestsicherung soll keine Hilfe auf Dauer sein“, sprach sich LH Anton Mattle (ÖVP) gegen einen derartigen Lebensstil aus. Es müsse einen spürbaren Unterschied zu einem „echten“ Einkommen geben. Gleichzeitig werde niemand zurückgelassen: „In Tirol bekommt jeder Hilfe, der sie benötigt.“

LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) ergänzte: „Es ist nicht das Ziel zu sparen, sondern das Ziel ist eine gerechte Verteilung.“ Seine Parteikollegin und Sozial-Landesrätin Eva Pawlata stellte dann die konkreten Punkte vor.

  • Mindestpensionisten und Behinderte sollen besser als bisher unterstützt werden.
  • Die rund 1000 subsidiär Schutzberechtigten in Tirol (kein Asyl, aber auch keine Rückkehrmöglichkeit) unterliegen künftig der eingeschränkteren Grundversorgung. „Es wird aber eine Übergangsfrist geben“, so Pawlata.
Zitat Icon

Es muss einen spürbaren Unterschied zwischen Einkommen und Sozialhilfe geben. In Tirol erhält aber jeder Hilfe, der sie benötigt.

LH Anton Mattle (ÖVP)

Bild: Birbaumer Christof

  • Bei Großfamilien, die mit Tausenden Euro Hilfe, Schlagzeilen machten, erfolgte eine Staffelung bei den Kindern plus ein Höchstdeckel bei den volljährigen Personen.
Zitat Icon

Wir halten am Fundament unseres Sozialstaates fest. Ziel ist nicht das Sparen, sondern eine gerechte Verteilung.

LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ)

  • Nicht-EU-Bürger haben fünf Jahre Wartefrist – beispielsweise ein Kellner aus Montenegro, der nach einer Tourismussaison noch längst keine Ansprüche hat.
  • Gegen Trickser wird mit verschärften Sanktionen vorgegangen. „Bisher erfolgte eine Kürzung auf 66 Prozent, künftig kann die gesamte Mindestsicherung inklusive Wohnkosten gestrichen werden“, sagt Pawlata.
  • Bei Wohn- und Haushaltsgemeinschaften wird genauer hingesehen.
  • Geplant sind auch zusätzliche Anreize für die Rückkehr in einen Job. Dies sei generell die Priorität bei dieser Reform, betonte man unisono.

Die Mindestsicherung wurde zuletzt 2017 unter der schwarz-grünen Landesregierung geändert. Die nunmehrige Reform soll voraussichtlich im Frühjahr im Landtag beschlossen werden.

Daten und Fakten

  • Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz stellt den österreichweiten rechtlichen Rahmen für die Mindestsicherung dar. Teile dieses Bundesgesetzes wurden vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Die österreichische Bundesregierung hat angekündigt, die Sozialhilfe reformieren zu wollen. Auch Bundesländer wie Wien haben Anpassungen und Einsparungen bei der Mindestsicherung angekündigt. Nun will Tirol einen eigenen Weg gehen.
  • Mit Beschluss der Tiroler Landesregierung werden die zuständigen Fachabteilungen mit der Ausarbeitung einer neuen Tiroler Berechnungslogik beauftragt. Die Umsetzung der Änderungen soll nach einem entsprechenden Beschluss im Tiroler Landtag im Jahr 2026 erfolgen.

Auf „Krone“-Nachfrage, ob das neue System das Budget be- oder entlasten wird, blieb man vorerst vage. Man habe einen Grundsatzbeschluss gefällt, die exakten Auswirkungen müssen noch berechnet werden.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Kinderkopftuchverbot
„Einziger Zwang sollte die Schulpflicht sein“
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.890 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
174.516 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.463 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1759 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1699 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf