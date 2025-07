Wieso Tierretter im Einsatz sogar gestraft werden

Täglich geben Tierretter alles, um in Not geratene Wildtiere zu versorgen. Um möglichst nah an sie heranzufahren und keine Zeit zu verlieren, wurden sie im Einsatz sogar bereits gestraft. Damit das nicht mehr passieren kann, fordern die Helfer ein Blaulicht. Zwei Vereine in NÖ hatten sogar schon eines, es wurde ihnen aber wieder weggenommen ...