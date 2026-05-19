Tödliche Kuhattacke und Wirbel um Polizei-Reform

Bei einer tragischen Kuhattacke in Oberlienz in Osttirol kam eine 67-jährige Frau ums Leben, ihr Ehemann wurde schwer verletzt. Peter Freiberger von der Tiroler „Krone“ kennt die Hintergründe. UND: Eine neue Reform sorgt für Zündstoff bei der Polizei: Die Gewerkschaft warnt vor teils deutlichen Gehaltseinbußen, das Innenministerium weist die Vorwürfe jedoch klar zurück. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.