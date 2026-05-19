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Reform is coming in 2027

Karner to police officers: “More work, more pay”

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19.05.2026 07:00
Gerhard Karner (left) wants a uniform service time model.
Gerhard Karner (left) wants a uniform service time model.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

The police union issued a stark warning on Monday about potential cuts to police salaries. A new reform is expected to lighten the police force’s wallet by 300 to 800 euros net per month. Interior Minister Gerhard Karner (ÖVP) is now pushing back...

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After a union representative warned in the “Krone” that Interior Minister Gerhard Karner (ÖVP) intends to cut police salaries, the head of the police force has stepped in to clarify the situation. What happened? Andreas Gruber calculated that under a planned reform of working hours, police officers would earn 300 to 800 euros less per month. Allowances and overtime pay are also at risk.

Not at all, says the minister’s office: “There will be more opportunities for employee input: Less duty means less pay. More duty means more pay. That is the performance principle in action.”

The new working hours model is not an austerity program. Overtime is to be worked primarily on a voluntary basis. The union’s calculations of salary losses are said to be completely unfounded. Overtime and allowances will continue to be paid.

The new model is intended to address a long-standing inequality between urban and rural police forces. The new system is scheduled to be rolled out nationwide by mid-2027. A testing and simulation phase will begin later this year. 

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