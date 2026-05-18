Händler wollte über halbe Million für Wagen

Ein Zwischenhändler im Bezirk Wiener Neustadt wollte bei einem Autokauf 600.000 Euro für ein Auto abzweigen. Die Summe wollte er sofort überwiesen haben...
Als „Vermittler“ hatte ein Autokäufer einen 31-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt für den Erwerb eines Luxusautos in Belgien engagiert. Das Treffen der beiden fand in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt statt. Schon bei der ersten Begrüßung erschlich sich der Zwischenhändler das Vertrauen seines Opfers. Dieses war so groß, dass der Kaufpreis an Ort und Stelle auf das Konto des Betrügers überwiesen wurde. Der Vermittler flüchtete aber aus dem Lokal, ohne die Summe, wie vereinbart, sofort an den belgischen Händler weiterzuleiten. Das Opfer zeigte die Tat bei der Polizei Stockerau an. Die Ermittler nahmen umgehend die Spur des Geldes auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Betrag auf ein deutsches Bankkonto transferiert worden war.
Die erfolgte Überweisung wurde mithilfe der Staatsanwaltschaft noch rechtzeitig blockiert und konnte auch rückgängig gemacht werden. Das Konto wurde gesperrt, die 600.000 Euro sichergestellt. Der kurz darauf Festgenommene sitzt hinter den Gittern der Justizanstalt Josefstadt.
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