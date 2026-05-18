Graz: Brand in leer stehendem Gebäude ausgebrochen

Keine Verletzten

Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von Passanten eingewiesen. Die Polizei hatte zudem bereits erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern unternommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räumlichkeiten wurde verhindert.