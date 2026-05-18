Graz: Brand in leer stehendem Gebäude ausgebrochen

Am Sonntag musste die Grazer Berufsfeuerwehr ein Feuer in einem unbewohnten Gebäude löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.
Am Sonntagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Brand in der Spitzgasse in Straßgang gerufen. In einem offensichtlich unbewohnten mehrgeschoßigen Gebäude war ein Feuer im Bereich eines Schlafzimmers ausgebrochen.
Keine Verletzten
Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von Passanten eingewiesen. Die Polizei hatte zudem bereits erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern unternommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räumlichkeiten wurde verhindert.
In dem Haus befanden sich keine Personen. Verletzt wurde demnach niemand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt standen 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz.
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