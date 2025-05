Frauen ohne Kinder: Glücklich oder karrieregeil?

„Warum hast du keine Kinder?“ Das muss sich schon jede fünfte Frau in Österreich fragen lassen. Immer mehr wollen aus unterschiedlichen Gründen keine – und kämpfen mit Vorurteilen: „Kinderlos, karrieregeil, kalt“, heißt es in Hasspostings. Dabei ist die Vorstellung, dass jede Frau Kinder will, ein Relikt aus Ur-Ur-Zeiten. Familie geht heutzutage anders.