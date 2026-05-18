Nach Abriss: „Opa, ich vermisse das Freibad“

Sicherheitsbedenken des Kraftwerks

Warum die Ennskraftwerke auf den Abriss nach so vielen Jahren pochten, bleibt offen – die „Krone“ konnte die Werke nicht für eine Stellungnahme erreichen. „Für den Kraftwerksumbau wollte man keine betriebsfremden Personen mehr am Gelände“, ist sich indes der Ortschef sicher. Und auch für den Pinguin-Verein war dies kein Grund, das Bad gleich abzureißen, zumal heute auf der Wiese nur gähnende Leere herrscht. Eine Kostenfrage konnte es jedenfalls nicht gewesen sein – das Bad war bekannt als einziges Selbstversorger-Freibad. „Opa, mir fehlt das Pinguin-Bad so sehr“, spricht Mayerhofers Enkel die Stimmung der Gemeinde aus.