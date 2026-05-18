Zivilcourage im Alltag: Aktionswoche gestartet

Zivilcourage hat viele Gesichter

Das kann sein, nach einem Unfall Erste Hilfe zu leisten, bei Mobbing einzuschreiten, im Winter für einen Obdachlosen das Kältetelefon zu rufen. Wenn direktes Einschreiten nicht möglich ist, ist es laut Bundeskriminalamt aber auch wertvoll, zu beobachten, um später als Zeuge dienen zu können, Mithelfer zu organisieren oder die Einsatzkräfte zu verständigen.