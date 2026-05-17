The LASK Miracle
Twelve years ago, the double winner was still in the 3rd division!
They did it! LASK has reached the pinnacle of its dreams—a feat that even the greatest optimists had likely given up on after nine rounds. In October, they were second-to-last, trailing by eleven points—now, after winning the ÖFB Cup, the Linz-based team has also claimed the championship title. And all this after being in the 3rd division as recently as 2014.
A whole new world has opened up for LASK. A soccer world, new emotions—like now, as the black-and-whites from Linz, the newly crowned champions of the 2025/26 season, received the championship trophy from Bundesliga Executive Director Christian Ebenbauer at the Gugl in Linz.
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