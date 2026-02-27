Freiheitliche wollen auch in Graz in die Regierung

Aktuell segeln die Freiheitlichen nämlich auf einer regelrechten Erfolgswelle – gerade in der Steiermark, wo man mittlerweile mit Mario Kunasek ja auch den Landeshauptmann stellt. Und der gilt auch als blauer Trumpf im Wahlkampf – in den er sich „intensiv einbringen wird“, wie Stadtparteiobmann Axel Kassegger betont. Gemeinsam mit „Bürgermeisterkandidat“ René Apfelknab hat er am Freitag die 15 Kandidaten (darunter immerhin fünf Frauen) für die Gemeinderatswahl am 26. Juni präsentiert. Klar ist, dass hier der blaue Lauf fortgesetzt werden soll: „Wir wollen eine aktive Rolle in der künftigen Landesregierung spielen“, stellt Apfelknab klar.