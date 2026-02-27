Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Gemeinderatswahl

Freiheitliche wollen auch in Graz in die Regierung

Steiermark
27.02.2026 14:07
Stadtparteiobmann Axel Kassegger (li.) und Spitzenkandidat René Apfelknab haben ein großes Ziel: ...
Stadtparteiobmann Axel Kassegger (li.) und Spitzenkandidat René Apfelknab haben ein großes Ziel: Die FPÖ soll in Graz wieder mitregieren.(Bild: Marcus Stoimaier)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Freiheitlichen haben ihre Kandidaten für die bevorstehende Grazer Gemeinderatswahl präsentiert. Unter den ersten 15 befinden sich immerhin fünf Frauen. Das Ziel von „Bürgermeisterkandidat“ René Apfelknab ist klar: „Wir wollen eine aktive Rolle in der künftigen Stadtregierung spielen.“

0 Kommentare

Die Zeit seit dem letzten Urnengang in der Murmetropole, sie war für die Grazer Freiheitlichen keine einfache. Am Wahltag stürzte man auf gerade einmal 10,61 Prozent ab, der Finanzskandal ließ die Blauen dann regelrecht implodieren – Parteiabspaltung inklusive. Mit Günter Wagner sitzt in der steirischen Landeshauptstadt aktuell gerade noch ein Mandatar für die FPÖ im Gemeinderat. Doch wie so oft in der (österreichischen) Politik haben sich die Zeiten längst wieder geändert.

Aktuell segeln die Freiheitlichen nämlich auf einer regelrechten Erfolgswelle – gerade in der Steiermark, wo man mittlerweile mit Mario Kunasek ja auch den Landeshauptmann stellt. Und der gilt auch als blauer Trumpf im Wahlkampf – in den er sich „intensiv einbringen wird“, wie Stadtparteiobmann Axel Kassegger betont. Gemeinsam mit „Bürgermeisterkandidat“ René Apfelknab hat er am Freitag die 15 Kandidaten (darunter immerhin fünf Frauen) für die Gemeinderatswahl am 26. Juni präsentiert. Klar ist, dass hier der blaue Lauf fortgesetzt werden soll: „Wir wollen eine aktive Rolle in der künftigen Landesregierung spielen“, stellt Apfelknab klar.

„Grünideologischen Antiautofahrerkurs beenden“
Nach den Turbulenzen in der jüngeren Vergangenheit betont man in der Stadtpartei die Geschlossenheit. Punkten will man natürlich mit den altbekannten freiheitlichen Themen: Strengeres Integrationsleitbild, strengere Kriterien für die Sozialcard, Bevorzugung von „echten Grazern“ bei Sozialwohnungen – aber auch raschere Verfahren, praxistaugliche Verkehrslösungen für die Innenstadt und man will auch Unternehmern ein offenes Ohr schenken. „Der grünideologische Antiautofahrerkurs muss im Sinne der Handelsstadt Graz beendet werden“, hält Apfelknab fest.

Die Kandidaten der FPÖ für die Grazer Gemeinderatswahl

1. René Apfelknab

2. Jasmin Dawkins

3. Bernhard Dohr

4. Wolfgang Lueger

5. Hedwig Staller

6. Dominik Hausjell

7. Elisabeth Graf

8. Jürgen Angerer

9. Roland Zistler

10. Peter Krottmaier

11. Karoline Platzer

12. Andreas Mautner

13. Jutta Poglitsch

14. Robert Spörk

15. Karl Peintinger

„Stadt auf Mitte-rechts drehen“
Stadtparteiobmann Kasegger sieht seine Fraktion „konsolidiert“ und betont die Geschlossenheit mit der Landespartei. „Wir wollen Graz künftig bestmöglich mitgestalten. Es besteht die Chance, die Stadt von links-links-links auf Mitte-rechts zu drehen.“ Gefragt nach möglichen Koalitionspartnern, hält er lachend fest: „Die Chancen die Stadt zu drehen, sind mit der SPÖ wahrscheinlicher größer als mit Grünen und KPÖ.“ Und natürlich sieht er vor allem in der Volkspartei und den NEOS mögliche Partner für eine künftige Zusammenarbeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.02.2026 14:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
149.139 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.657 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.983 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2304 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1227 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf