Ilzer’s Champions League dream shattered! “Wolves” headed to relegation

The final matchday of the German Bundesliga delivered yet another round of dramatic moments. Despite a comeback in recent weeks, Heidenheim must face the bitter reality of relegation to the second division following a 0-2 loss to Mainz. Due to their defeat in the head-to-head match against Wolfsburg (1-3), St. Pauli is also relegated. The “Wolves,” on the other hand, managed to salvage a spot in the relegation playoffs. Christian Ilzer and his TSG Hoffenheim missed out on the Champions League after a 0-4 loss to Mönchengladbach.