Rinder-Almauftrieb „mehr als nur Romantik“

Über Jahrzehnte hinweg schien die Zeit stillzustehen auf den Höhen von Hundsheimer Berg und Spitzerberg im Bezirk Bruck an der Leitha. Der warme Steppenwind strich über die Hänge – doch die Tiere, die diese uralte Kulturlandschaft einst geprägt hatten, waren verschwunden. Nun, nach mehr als 60 Jahren, kehren die Rinder zurück. Und mit ihrem schweren Tritt erwacht ein einzigartiges Naturjuwel zu neuem Leben.