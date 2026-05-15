Tiroler zahlte Tausende Euro für miese Reinigung

Fassade weiterhin verschmutzt

„Nach Erledigung der Arbeit wurde der Arbeiter in bar bezahlt, wofür der Geschädigte eine Rechnung erhielt“, heißt es seitens der Polizei. Doch später stellte sich heraus, dass das Ergebnis stark zu wünschen übrig ließ. Die Fassade war nämlich weiterhin verschmutzt.