Tiroler zahlte Tausende Euro für miese Reinigung

Ein dubioser Fassadenreiniger hat einem 52-jährigen Tiroler in Imst offenbar das schnelle Geschäft versprochen – und ihn am Ende auf einer schmutzigen Hauswand sitzenlassen. Der Mann bezahlte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in bar, doch sauber wurde die Fassade nie. Von der Firma fehlt inzwischen jede Spur.
Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. April: Ein Mitarbeiter einer angeblichen Fassadenreinigungsfirma erschien unangekündigt beim Haus des 52-Jährigen in Imst und bot ihm spontan die Reinigung der verschmutzten Außenfassade an. Der Preis schien zunächst akzeptabel, der Tiroler willigte ein.
Fassade weiterhin verschmutzt
„Nach Erledigung der Arbeit wurde der Arbeiter in bar bezahlt, wofür der Geschädigte eine Rechnung erhielt“, heißt es seitens der Polizei. Doch später stellte sich heraus, dass das Ergebnis stark zu wünschen übrig ließ. Die Fassade war nämlich weiterhin verschmutzt.
Unternehmen nicht auffindbar
Als der Mann später versuchte, die Firma wegen der mangelhaften Arbeit zu kontaktieren, stellte sich heraus: Das Unternehmen war offenbar nicht auffindbar.
Ermittlungen wegen Sachwucherei
Am Freitag erstattete der 52-Jährige schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sachwucher laufen.
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