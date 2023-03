Wie Niederösterreich gegen das Wirtesterben kämpft

Eine „Kriegserklärung“ an die Kebabverkäufer oder eine sinnvolle Maßnahme zur Ortskernbelebung? Die blau-gelbe Wirtshausprämie (im Volksmund bereits „Backhendl-Bonus“ genannt) spaltet das Land. Fest steht aber: Der Bedarf an Erfolgsrezepten im Kampf gegen das Wirtesterben scheint so groß zu sein, dass in einer Gemeinde sogar schon eine Genossenschaft gegründet werden musste.