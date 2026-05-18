Niederösterreich stellt bei Integration auf scharf

Pflicht statt Freiwilligkeit

Fordern statt fördern, sanktionieren statt unterstützen und weg von der Freiwilligkeit – das sind die Prämissen im neuen Integrationskodex des Landes, der den Integrationsleitfaden aus dem Jahr 2012 ablösen wird. „Integration wird dann als Pflicht angesehen und nicht mehr als Option“, bringt es FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer auf den Punkt. „Multi-Kulti“ war gestern, in Zukunft gehe es um volle Anpassung bei Lebensweise, Regeln und Werten, betont der Landesvize: „Wer in Niederösterreich leben will, muss Teil dieses Landes werden, hat unsere Sprache zu beherrschen, unsere Gesetze zu achten und arbeiten zu gehen.“