Die Sorgen und Ängste der Tiroler Gemüsebauern

Einheimische sind die wichtigsten Kunden

Doch auch bei anderen Vorgaben ist Österreich wie in so vielen Bereichen der selbst erkorene Musterschüler. Wie zum Beispiel beim Pflanzenschutz. „Da haben wir die strengsten Auflagen von allen. Wir dürfen bestimmte Mittel nicht verwenden. Aber ausländische Anbieter, die diese in ihrem Land verwenden können, dürfen diese sehr wohl nach Österreich exportieren. Da stimmt doch etwas nicht“, schüttelt Gemüsebauer Josef Norz nur mehr den Kopf. Daher sind die Tirolerinnen und Tiroler auch der wichtigste Kunde für die Gemüsebauern. Ihr Appell: Bitte beim Einkauf schauen, wo die Ware herkommt!