Erster „Ausflug“ der kleinen Falken-Nesthäkchen

Mit Hochspannung blickte das Team hinauf auf eine kleine Holzkiste in 60 Metern Höhe: Es ist das Zuhause eines Sakerfalken-Nestes, das im Rahmen eines Schutzprojektes der Austrian Power Grid (überregionale Starkstrom-Netze) mit Unterstützung von Artenschutz-Experten erfolgreich läuft. Als der Wind nachließ, holte ein schwindelfreier Kletterer die Piepmätze vorsichtig nach unten. Dieser erste „Ausflug“ der Tiere, die erwachsen die Größe eines Bussards erreichen, ist ein wichtiger Prozess: Denn das Projekt der fast ausgestorbenen Art wird wissenschaftlich begleitet. Und so bekam jeder der kleinen flauschigen Küken einen Ring um die kleine Kralle, um ihn im Rahmen eines Monitorings weiterhin genau identifizieren zu können.