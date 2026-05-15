Internationaler Street-Food-Genuss in Voitsberg

Am morgigen Samstag hat der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet und für alle „Krone“-Kunden gibt es ein besonderes Schmankerl: Für die ersten 100 Abonnenten gibt es einen gratis Burger (Gutschein unter Vorweis der gültigen Bonuscard am „Krone“-Stand von 11 bis 19 Uhr abzuholen) – nur solange der Vorrat reicht. Ein Besuch des „Krone“- Stands zahlt sich aber aus mehreren Gründen aus: Es warten zahlreiche Goodies und ein Glücksrad mit tollen Gewinnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen morgen außerdem „Die Niachtn“.