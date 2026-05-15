Internationaler Street-Food-Genuss in Voitsberg

Der Street Food Market Austria macht noch bis Sonntag Halt in Voitsberg. Es warten 20 Foodtrucks mit über 100 internationalen Gerichten. Mit der „Krone“-Bonuscard gibt's am Samstag für 100 Abonnenten einen gratis Burger – solange der Vorrat reicht!
Auch heuer tourt der Street Food Market Austria wieder durch die Steiermark. Nächster Stopp: Voitsberg. Noch bis Sonntag können am Wiedner Parkplatz Gerichte aus aller Welt verkostet werden. Es warten 20 Foodtrucks mit über 100 verschiedenen Speisen, alles wird frisch zubereitet. Da ist garantiert für jeden Feinschmecker und experimentierfreudigen Gourmet das Richtige dabei.
Am morgigen Samstag hat der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet und für alle „Krone“-Kunden gibt es ein besonderes Schmankerl: Für die ersten 100 Abonnenten gibt es einen gratis Burger (Gutschein unter Vorweis der gültigen Bonuscard am „Krone“-Stand von 11 bis 19 Uhr abzuholen) – nur solange der Vorrat reicht. Ein Besuch des „Krone“- Stands zahlt sich aber aus mehreren Gründen aus: Es warten zahlreiche Goodies und ein Glücksrad mit tollen Gewinnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen morgen außerdem „Die Niachtn“.
Der Street Food Market hat auch am Sonntag noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei – also kommen Sie vorbei!
Alle Infos finden Sie unter www.streetfoodmarket.at
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