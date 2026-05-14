Booms are being deployed
From Upper Austria to Ybbs: Oil slick on the Danube
Late Thursday morning, the Grein Fire Department (Upper Austria) was called to an environmental incident on the Danube. A passerby had reported a kilometer-long oil slick in the area of the Grein harbor via the emergency hotline. Upon arrival, the emergency crews immediately assessed the situation along the water and initiated initial measures.
Due to the extent of the pollution, additional specialized units were quickly called in. Fire stations from Hütting and Mauthausen, equipped with oil booms, arrived to provide support. At the same time, a major fire department operation was underway on the opposite bank in Lower Austria to prevent the oil from spreading further.
Florianis set up oil booms; drones scouted the source
Several oil booms were deployed on the Danube to contain the pollutant and minimize the environmental impact as much as possible. Additionally, drones assisted the incident command with up-to-date aerial imagery of the situation.
Cause suspected far upstream – police investigating
“The water police are simultaneously investigating exactly where the source of the heavy pollution lies. However, the priority now is to set up oil booms at several locations downstream—and our colleagues are reliably doing so, currently just short of Ybbs,” explains Operations Manager Victor Vogelsang of the Perg District Fire Department Command’s operations team to the Krone.
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