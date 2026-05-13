Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Traumberuf Lokführerin: „Liebe Eisenbahnromantik“

Kärnten
13.05.2026 20:00
Lokführerin aus Leidenschaft: Elisabeth Glanz an ihrem Arbeitsplatz.
Lokführerin aus Leidenschaft: Elisabeth Glanz an ihrem Arbeitsplatz.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Von Bim- und Busfahrerin zur Lokführerin – die gebürtige Steirerin Elisabeth Glanz lebt nun in Kärnten ihren Traumberuf! Mit der „Krone“ spricht die 39-Jährige über ihren Werdegang und Eisenbahnromantik. 

0 Kommentare

„Eisenbahn Backstage“ – unter diesem Motto laden die ÖBB am 22. Mai in der Heizhausstraße 49 in Villach zum großen Karrieretag. Wo man von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit hat, tief in die Berufswelt rund um die Lok einzutauchen und den Arbeitsalltag von Lokführern beziehungsweise Wagenmeistern hautnah mitzuerleben.

Die gebürtige Steirerin Elisabeth Glanz lebt mittlerweile ihren Traumberuf: „Mit 21 hab’ ich in Graz als Straßenbahn-Fahrerin begonnen. Große, schwere Fahrzeuge haben mich immer schon fasziniert. Dann hab’ ich noch den Busschein gemacht“, erzählt die 39-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.

Sonnenaufgang auf den Schienen 
„Der Liebe wegen bin ich 2018 zu meiner Frau nach Sankt Paul gezogen und täglich gependelt. Bis ich 2023 bei den ÖBB die Ausbildung zur Lokführerin begonnen habe. Wovor ich großen Respekt hatte – denn die Anforderungen sind schon hoch. Theoretisch wie auch in der Praxis. Aber man lernt so viel. Es ist einfach spannend. Ich habe es geschafft – und bin so froh, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe“.

Elisabeth Glanz mit ihrem Chef und Regionalleiter Thomas Ogris.
Elisabeth Glanz mit ihrem Chef und Regionalleiter Thomas Ogris.(Bild: Wolfgang Handler)
Ob Personen- oder Gütertransport, die 39-Jährige liebt die Abwechslung.
Ob Personen- oder Gütertransport, die 39-Jährige liebt die Abwechslung.(Bild: Wolfgang Handler)

Doch warum genau ist es ein Traumberuf? „Für mich ist es zum Beispiel das Um und Auf, nicht immer an einer Stelle zu sein. Ein Bürojob wäre nichts für mich. Ich will heraus- und herumkommen. Und die ganze Materie ist einfach – ja, Eisenbahn halt“, schwärmt Glanz. „Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich genieße diese Eisenbahnromantik – denn was gibt es Schöneres, als am Wörthersee vorbeizufahren, wenn gerade die Sonne aufgeht? Oder die wunderschöne Kulisse auf der Semmeringstrecke!“

Aktuelle Job-Chancen
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Die ÖBB suchen in Kärnten für das heurige Ausbildungsjahr noch rund 70 Lokführer und sechs Wagenmeister.

Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung für den Karrieretag am 22. Mai in Villach kommen Sie hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
134.165 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
116.545 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.484 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1486 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
873 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
831 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Mehr Kärnten
„Krone“-Interview
Traumberuf Lokführerin: „Liebe Eisenbahnromantik“
Suchtmittel im Auto
Motorradpolizist angefahren: Lenker auf der Flucht
Krone Plus Logo
Höchstgericht am Zug
Kärntner Schuldirektor will Beamtenpension kippen
Genussland Kärnten
Neuer Slow-Food-Guide ist der kulinarische Kompass
Paar als Gründer
Im Einsatz für Bürger: Hausbetreuung für Ältere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf