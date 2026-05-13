Traumberuf Lokführerin: „Liebe Eisenbahnromantik“

Doch warum genau ist es ein Traumberuf? „Für mich ist es zum Beispiel das Um und Auf, nicht immer an einer Stelle zu sein. Ein Bürojob wäre nichts für mich. Ich will heraus- und herumkommen. Und die ganze Materie ist einfach – ja, Eisenbahn halt“, schwärmt Glanz. „Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich genieße diese Eisenbahnromantik – denn was gibt es Schöneres, als am Wörthersee vorbeizufahren, wenn gerade die Sonne aufgeht? Oder die wunderschöne Kulisse auf der Semmeringstrecke!“