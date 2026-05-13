Traumberuf Lokführerin: „Liebe Eisenbahnromantik“

Von Bim- und Busfahrerin zur Lokführerin – die gebürtige Steirerin Elisabeth Glanz lebt nun in Kärnten ihren Traumberuf! Mit der „Krone“ spricht die 39-Jährige über ihren Werdegang und Eisenbahnromantik.
„Eisenbahn Backstage“ – unter diesem Motto laden die ÖBB am 22. Mai in der Heizhausstraße 49 in Villach zum großen Karrieretag. Wo man von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit hat, tief in die Berufswelt rund um die Lok einzutauchen und den Arbeitsalltag von Lokführern beziehungsweise Wagenmeistern hautnah mitzuerleben.
Die gebürtige Steirerin Elisabeth Glanz lebt mittlerweile ihren Traumberuf: „Mit 21 hab’ ich in Graz als Straßenbahn-Fahrerin begonnen. Große, schwere Fahrzeuge haben mich immer schon fasziniert. Dann hab’ ich noch den Busschein gemacht“, erzählt die 39-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.
Sonnenaufgang auf den Schienen
„Der Liebe wegen bin ich 2018 zu meiner Frau nach Sankt Paul gezogen und täglich gependelt. Bis ich 2023 bei den ÖBB die Ausbildung zur Lokführerin begonnen habe. Wovor ich großen Respekt hatte – denn die Anforderungen sind schon hoch. Theoretisch wie auch in der Praxis. Aber man lernt so viel. Es ist einfach spannend. Ich habe es geschafft – und bin so froh, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe“.
Doch warum genau ist es ein Traumberuf? „Für mich ist es zum Beispiel das Um und Auf, nicht immer an einer Stelle zu sein. Ein Bürojob wäre nichts für mich. Ich will heraus- und herumkommen. Und die ganze Materie ist einfach – ja, Eisenbahn halt“, schwärmt Glanz. „Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich genieße diese Eisenbahnromantik – denn was gibt es Schöneres, als am Wörthersee vorbeizufahren, wenn gerade die Sonne aufgeht? Oder die wunderschöne Kulisse auf der Semmeringstrecke!“
Aktuelle Job-Chancen
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Die ÖBB suchen in Kärnten für das heurige Ausbildungsjahr noch rund 70 Lokführer und sechs Wagenmeister.
Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung für den Karrieretag am 22. Mai in Villach kommen Sie hier.
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