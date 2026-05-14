Diese besondere Stadt entstand aus 14 Gemeinden

Aus 1926, dem Jahr der Stadterhebung, existiert sogar ein Stummfilm, der stolz von Stadthistoriker Erich Kerschbaumer präsentiert wird und Szenen des historischen Festzugs zeigt. Der Heimatforscher weiß viele Besonderheiten der Stadt, wie zum Beispiel, dass die Gemeinde mit einer Größe von 135 km2 flächenmäßig zu den größten Gemeinden Österreichs zählt, dass die Kommune 32 Orte und 33 Katastralgemeinden umfasst, 20 Feuerwehren hat und 1970 aus 14 (!) Gemeinden entstanden ist.