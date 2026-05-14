Diese besondere Stadt entstand aus 14 Gemeinden

100 Jahre Stadterhebung feiert man heuer in Raabs an der Thaya im Waldviertel. Die widerstandsfähige Gemeinde trotzte vielen schwierigen Jahren, Bürgermeister und Landeschefin hoben die Besonderheiten hervor. Das Jubiläumsjahr wird mit einem Reigen an Veranstaltungen gefeiert.
Ganze 100 Jahre seit der Stadterhebung feiert man heuer in Raabs an der Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Die große Vielfalt sei das Steckenpferd seiner Heimatgemeinde, weiß Bürgermeister Franz Fischer: „Ein Jackpot, in Niederösterreich zu leben, aber ein Doppeljackpot, wenn die Heimat Raabs ist!“
Aus 1926, dem Jahr der Stadterhebung, existiert sogar ein Stummfilm, der stolz von Stadthistoriker Erich Kerschbaumer präsentiert wird und Szenen des historischen Festzugs zeigt. Der Heimatforscher weiß viele Besonderheiten der Stadt, wie zum Beispiel, dass die Gemeinde mit einer Größe von 135 km2 flächenmäßig zu den größten Gemeinden Österreichs zählt, dass die Kommune 32 Orte und 33 Katastralgemeinden umfasst, 20 Feuerwehren hat und 1970 aus 14 (!) Gemeinden entstanden ist.
„Ort mit Charakter und unglaublicher Atmosphäre“
Für Landeschefin Johanna Mikl-Leitner ist Raabs „ein Ort mit Charakter und unglaublicher Atmosphäre“, lobte sie Lebensqualität, Engagement und Zusammenhalt. Vor allem dankte sie ihrem Studienkollegen Rudi Mayer, der 18 Jahre lang Stadtchef war, und ehrte Kerschbaumer mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes. Mit einem großen Veranstaltungsreigen – vor allem im Juni – wird das Jubiläumsjahr gekrönt.
Hannes Ramharter
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