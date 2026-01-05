Thayatal Vitalbad kratzte 2025 am Allzeit-Rekord

Viele nehmen weite Anreise in Kauf

Nur etwa ein Drittel der Besucher kommt aus dem heimischen Bezirk Waidhofen an der Thaya, viele Stammgäste kommen aus dem Weinviertel oder St. Pölten, nehmen den weiten Weg in die Wellnessoase mit mittlerweile vier Saunen, direkten Zugang in die Thaya, Außenbecken und Blick auf die Burg in Kauf. Durch den Erfolg hofft Fischer auch auf Landesgelder für einen Badausbau, um bessere Kostendeckung zu erreichen: „Wir haben hohe Fixkosten, die man nicht senken kann“, betont er, dass größere Bäder viel sorgloser wirtschaften können. „Wir haben großes Potenzial und es wäre die Investition wert!“