Einstimmig für das Archiv im Schloss Bergheim

Das OÖ. Landesarchiv, derzeit in der Anzengruberstraße in Linz untergebracht, wächst beständig – und platzt mittlerweile aus allen Nähten. Darum wurde bereits im Vorjahr von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) der Entschluss gefasst, die Zentrale des Landesarchivs ins Schloss Bergheim in Feldkirchen/Donau, das dem Land OÖ gehört, zu übersiedeln.

Starke Fakten pro

Auf Basis eines Raum- und Funktionsprogramms, das gemeinsam mit den Akteuren im Landesarchiv entwickelt wurde, ergeben sich für die Errichtung – Sanierung und Speicherneubau – Kosten in der Höhe von 32 Millionen Euro. Ein Neubau in Linz hätte 13 Millionen Euro mehr gekostet, wir haben bereits darüber berichtet.