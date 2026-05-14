„Gemeinsam lösen wir’s“: Hilfe für Jugendliche

Erste Erfolgsbilanz: Pilotprojekt stellt psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. Seit Herbst 2025 haben mehr als 900 Jugendliche Unterstützung gesucht und bekommen.
Psychische Belastungen und Konflikte stellen den heimischen Nachwuchs zunehmend vor oftmals unlösbaren Herausforderungen. Um Kindern und Jugendlichen Orientierung und Unterstützung zu geben, wurde vom Land NÖ gemeinsam mit der Bildungsdirektion und dem Jugendrotkreuz ein Präventionsprojekt gestartet. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam lösen wir’s“ konnten seit dem Start mit Beginn des aktuellen Schuljahres im Herbst 2025 „bereits 902 Jugendliche direkt erreicht und in ihrer sozialen sowie emotionalen Kompetenz gestärkt werden“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
„Look – Listen – Link“
In 41 Workshops wurden zentrale Herausforderungen im Schulalltag aufgegriffen – von Konflikten im Klassenverband bis hin zu individuellen Belastungssituationen. Nach den drei Handlungsprinzipien „Look – Listen – Link“ heißt es dabei hinschauen, zuhören und handeln, mit dem Ziel, jungen Menschen konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, um schwierige Situationen frühzeitig zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren und Unterstützung zu suchen. „Gerade in einer Zeit, in der psychische Belastungen bei jungen Menschen zunehmen, kommt präventiven Initiativen eine entscheidende Rolle zu“, so Teschl-Hofmeister. Denn der Bedarf an niederschwelligen und praxisnahen Angeboten ist groß.
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