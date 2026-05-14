„Gemeinsam lösen wir’s“: Hilfe für Jugendliche

„Look – Listen – Link“

In 41 Workshops wurden zentrale Herausforderungen im Schulalltag aufgegriffen – von Konflikten im Klassenverband bis hin zu individuellen Belastungssituationen. Nach den drei Handlungsprinzipien „Look – Listen – Link“ heißt es dabei hinschauen, zuhören und handeln, mit dem Ziel, jungen Menschen konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, um schwierige Situationen frühzeitig zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren und Unterstützung zu suchen. „Gerade in einer Zeit, in der psychische Belastungen bei jungen Menschen zunehmen, kommt präventiven Initiativen eine entscheidende Rolle zu“, so Teschl-Hofmeister. Denn der Bedarf an niederschwelligen und praxisnahen Angeboten ist groß.