Kampf gegen Mobbing: „Gemeinsam lösen wir‘s!“

In Niederösterreich will man mit einer neuen Initiative an Schulen gegen Mobbing ankämpfen. Irland dient mit harten Strafen bei Cybermobbing als Vorbild.
Bloßstellungen, tätliche Übergriffe und Ausgrenzung: Mobbing hat viele grausame Gesichter. Immer öfter auch anonym und digital. Vor allem Kinder und Jugendliche bekommen das schmerzhaft am eigenen Leib zu spüren. Denn Mobbing – ob in der Schule oder online – ist ein Problem, das vor Grenzen nicht Halt macht. Im weiten Land will man mit der Initiative „Gemeinsam lösen wir’s!“ Mobbing an Schulen den Kampf ansagen.
Austausch in Brüssel
Dabei wurde nun auch eine europäische Allianz gebildet: Beim Treffen von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit der irischen Europa-Abgeordneten Maria Walsh und EU-Abgeordnetem Lukas Mandl wurden in Brüssel Erfahrungen ausgetauscht.
In Irland regelt seit 2021 das „Coco’s Law“ die Strafen bei Cybermobbing und Online-Belästigungen: Bis zu sieben Jahre Haft und hohe Geldbußen drohen bei der Veröffentlichung intinmer Bilder – oder auch nur der bloßen Androhung.
Hilfe bei psychischen Belastungen
Hierzulande wird dem Nachwuchs mit der neuen Kampagne an heimischen Schulen gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz bei psychischen Belastungen ein starkes Hilfsnetzwerk zur Seite gestellt. „Mit Workshops zur Psychischen Ersten Hilfe, Informationsmaterialien und der Sensibilisierung von Lehrern sowie Schülern wollen wir ein Klima des Hinschauens und Helfens fördern“, so Teschl-Hofmeister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.