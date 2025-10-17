Kampf gegen Mobbing: „Gemeinsam lösen wir‘s!“

Bloßstellungen, tätliche Übergriffe und Ausgrenzung: Mobbing hat viele grausame Gesichter. Immer öfter auch anonym und digital. Vor allem Kinder und Jugendliche bekommen das schmerzhaft am eigenen Leib zu spüren. Denn Mobbing – ob in der Schule oder online – ist ein Problem, das vor Grenzen nicht Halt macht. Im weiten Land will man mit der Initiative „Gemeinsam lösen wir’s!“ Mobbing an Schulen den Kampf ansagen.