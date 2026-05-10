So werden Photovoltaik Anlagen wirklich rentabel

Gleichzeitig war das Interesse an Photovoltaik noch nie so hoch. Doch mit der wachsenden Zahl an Angeboten steigt auch die Verunsicherung. Denn immer deutlicher wird: Nicht jede PV-Anlage ist automatisch wirtschaftlich. Nicht jede Lösung passt zu jedem Haus. Und nicht jede Entscheidung führt langfristig zu mehr Unabhängigkeit. Das eigentliche Problem liegt dabei weniger in der Technik – sondern im fehlenden Überblick.