„Schnäppchenstrom“ durch Sonnenkraft!

Mit KroneSonne in die Zukunft starten

Krone Sonne macht mit einem fix fertigen und individuell abgestimmten Komplettpaket inklusive Speicher den Umstieg einfacher denn je. Und das mit: Hochwertigen Markenkomponenten, etwa von Fronius Das Besondere: Unsere nationalen Installationspartner sorgen für eine fachgerechte Umsetzung direkt vor Ort. Ein starkes Netzwerk aus erfahrenen Profis in ganz Österreich garantiert höchste Qualität, kurze Wege und regionale Wertschöpfung. So wird jedes Dach im Handumdrehen zur persönlichen Energiequelle. Egal ob Einfamilienhaus oder Mehrparteiengebäude – mit einer PV-Anlage von Krone Sonne lässt sich die Kraft der Sonne ökologisch optimal nutzen.