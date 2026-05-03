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„Schnäppchenstrom“ durch Sonnenkraft!

Krone Sonne
03.05.2026 05:00
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(Bild: Krone Sonne)
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Die Energiezukunft ist da – und sie scheint heller denn je. Während fossile Energieträger wie Gas weiterhin für Unsicherheit und steigende Preise stehen, zeigt sich klar: Die Sonne ist und bleibt die verlässlichste Energiequelle. Wer heute umsteigt, sichert sich nicht nur dauerhaft günstigen Strom, sondern macht sich auch unabhängig von globalen Krisen. 

Analysen zeigen deutlich: Ohne erneuerbare Energien würden die Strompreise in den nächsten Jahren massiv steigen. Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft wirken hingegen wie eine natürliche Strompreisbremse. Der Effekt ist spürbar: Im Sommer liefern PV-Anlagen zur Mittagszeit günstigen Strom in Höchstmenge, im Winter sorgt Windkraft für Stabilität. Gemeinsam senken sie nachhaltig die Energiekosten – für ganz Österreich.

Jetzt zur eigenen günstigen Energie greifen – alles aus einer erfahrenen Hand – österreichweit ...
Jetzt zur eigenen günstigen Energie greifen – alles aus einer erfahrenen Hand – österreichweit installiert und als PV-Komplettangebot!(Bild: Krone Sonne)

Förderungen bis zu 4.000 Euro
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um selbst Teil dieser Entwicklung zu werden. Denn mit den Komplettpaketen von Krone Sonne profitieren Sie gleich mehrfach:

  • Bis zu 4.000 € staatliche Förderung für PV-Anlagen inklusive Speicher

  • Fix kalkulierbare Energiekosten für die nächsten 25 Jahre

  • Unabhängigkeit von Energieimporten und Preisschwankungen

  • Attraktive Einstiegsmöglichkeiten: ab 52 € monatlich oder ab 6.599 € einmalig!

Doch Achtung: Die Förderungen sind begrenzt – wer keine rechtzeitige Netzzusage hat, könnte leer ausgehen. Jetzt handeln bedeutet doppelt sparen!

Mit KroneSonne in die Zukunft starten
Krone Sonne macht mit einem fix fertigen und individuell abgestimmten Komplettpaket inklusive Speicher den Umstieg einfacher denn je. Und das mit: Hochwertigen Markenkomponenten, etwa von Fronius Das Besondere: Unsere nationalen Installationspartner sorgen für eine fachgerechte Umsetzung direkt vor Ort. Ein starkes Netzwerk aus erfahrenen Profis in ganz Österreich garantiert höchste Qualität, kurze Wege und regionale Wertschöpfung. So wird jedes Dach im Handumdrehen zur persönlichen Energiequelle. Egal ob Einfamilienhaus oder Mehrparteiengebäude – mit einer PV-Anlage von Krone Sonne lässt sich die Kraft der Sonne ökologisch optimal nutzen.

Jetzt in die Zukunft investieren
Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

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