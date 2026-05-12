Warum Stromspeicher jetzt entscheidend sind

Echte Energieunabhängigkeit durch Stromspeicher

Denn erst dieser macht aus Sonnenstrom tatsächlich verfügbare Energie – genau dann, wenn sie gebraucht wird: am Abend, in der Nacht oder bei steigenden Strompreisen. Nicht mehr die reine Stromproduktion entscheidet künftig über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage, sondern die Frage, wie wenig Energie noch zugekauft werden muss. Jede gespeicherte Kilowattstunde bedeutet mehr Eigenversorgung, mehr Kontrolle über die Energiekosten und weniger Abhängigkeit von Energieversorgern und schwankenden Strompreisen. Experten beobachten deshalb einen klaren Wandel am Markt: Menschen wollen längst nicht mehr nur „grünen Strom“.